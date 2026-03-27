19:19  27 марта
В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться
17:15  27 марта
Разоблачена схема незаконного начисления "боевых" в Донецкой области
15:18  27 марта
Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 23:55

Гуманитарное разминирование: правительство упростило финансирование в аграрии

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Чиновники сообщили об упрощении для агропроизводителей доступа к государственному финансированию на гуманитарное разминирование их земель. Стало известно, что именно изменилось

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

"Крайне важным пунктом решения является упрощение процесса разминирования для фермеров. Раньше они еще должны были открывать в банках эскроу-счета, на которые зачислялись средства для оплаты стоимости работ по разминированию. Отныне это будет осуществлять Центр гуманитарного разминирования. А фермерам достаточно будет только подать соответствующую заявку", - пояснил заместитель. Безкаравайный.

Как пояснили чиновники, бюджетные средства, которые перечисляются на эскроу-счета до 31 декабря 2025 года, аграрии смогут использовать согласно договору, подписанному ранее.

При этом право на покрытие расходов на гуманитарное разминирование получили хозяйственные общества, в которых 100% акций принадлежат государству. Речь идет об обществах, пользующихся земельными участками государственной собственности. Кроме того, государственная программа предусматривает полное возмещение расходов на разминирование земель сельскохозяйственного назначения.

Участие в программе могут принять производители, факт загрязнения участков которых подтвержден Центром гуманитарного разминирования. Речь идет о производителях, не находящихся под санкциями СНБО, не имеющими среди конечных собственников граждан государства-агрессора, не находящихся в процессе банкротства или ликвидации и не связанных с сертифицированным оператором ГТД, с которым заключен договор.

Подать заявку на участие можно через Государственный аграрный реестр.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны специалисты разминировали более 220 тысяч гектаров земель, в том числе сельскохозяйственных угодий, прифронтовых зон и местностей, где продолжались активные боевые действия. Работы выполняют ежедневно, ведь минная опасность остается одним из главных препятствий возвращения людей к привычной жизни в освобожденных районах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аграрии фермеры разминирование
Владимир Фесенко
Константин Матвиенко
Виталий Портников
Все блоги »