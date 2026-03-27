Константин Матвиенко Политический эксперт info@regionews.ua
27 марта 2026, 20:22

Трамп выступает за фактическое оправдание агрессии России против Украины

Построссийский мир все ближе. Запас прочности путинизма иссякает с ускорением
иллюстративное фото: из открытых источников
Одним из признаков его краха является информационный бунт "z-блоггеров" и "лидеров общественного мнения" в тиктоках/инстаграммах/телеграммах, которые вдруг заговорили о секвестрах бюджетов, обесценении золотовалютных резервов РФ, жестоких практиках мобилизации, уничтожении сибирских коров и сибирских коров и другие угрозы рашистской системе, разговоры о которых запрещены самой же этой системой. Ограничение интернета в России вводится поздно и его не удается осуществить тотально, как и навязать государственный мессенджер "Макс". Очевидно, что проблемы с интернетом возникли из-за планов мобилизации на войну значительных объемов "пушечного мяса". Имеющихся ресурсов не хватает, а мобилизация чревата стабильностью режима.

Война в Иране не дала россии ожидаемых бюджетных поступлений, в частности, и из-за эффективных "кинетических санкций" со стороны Украины. Хотя дефицит нефти и газа, возникший вследствие блокады Ормузского пролива, безусловно стал очередным подарком для путина, ему пришлось созвать на закрытую встречу крупных предпринимателей из списка "Форбс", где он потребовал от них немедленно сдавать валютные средства на нужды войны. Предприниматели согласились. Первые взносы уже приходят. При этом просьбу разблокировать Интернет, чтобы прекратить проблемы для бизнеса, Путин игнорировал.

Добавляет рашистам вдохновение, что в Конгрессе США официально приняли парламентскую делегацию государственной думы из четырех человек во главе с известным пропагандистом войны, "внуком Молотова-Риббентропа" Вячеславом Никоновым, который является одним из идеологов рашизма. Во встрече приняли участие конгрессмены от обеих партий. Ее организатором выступила республиканская конгрессвумен Анна Полина Луна. Она инициирует полное сворачивание американской помощи Украине. Сам факт официальной встречи конгрессменов с международными преступниками свидетельствует, что не только Дональд Трамп выступает за фактическое оправдание агрессии России против Украины.

Между тем, эта война усилила роль безопасности нашей страны, распространив ее, кроме Европы, еще и на Ближний Восток, о чем дополнительно свидетельствует визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию и подписание соглашения о безопасности с этим Королевством.

Если бы Трамп не пытался договориться с иранским режимом, тот режим долго не продержится. Его падение – вопрос максимум месяцев. За ним – путинский режим… Будет весело, если эти события произойдут в обратном порядке.

В дезинтеграции России активно не заинтересованы страны Европы, США и Китай. ЕС готов давать нам деньги на войну, при этом не давая победить. Д. Трамп, убедившись, что принудить Украину к капитуляции, которой он стремится завершить войну, скоро устранится от посредничества в украинско-российских переговорах. ЕС не возьмет на себя эту роль, а Китай недостаточно субъектен для нее. Так что переговоры, можно полагать, уже в тупике. Следовательно, судьба войны решится на поле боя.

Украина РФ война политика Дональд Трамп
