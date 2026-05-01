В Украине популярный овощ подорожал вдвое

В Украине значительно подорожал лук. Только за неделю цена выросла почти вдвое

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

По состоянию на 30 апреля фермеры продают репчатый лук не дешевле 4-9 гривен за килограмм. Это в среднем на 40% дороже, если сравнивать с прошлой неделей.

"В целом же, существенного роста цен на эту продукцию в Украине не фиксировалось с середины мая 2025 года. Текущее повышение цен ключевые участники рынка увязывают с сезонным истощением запасов лука в местных хозяйствах, а также с ростом закупочной активности со стороны оптовых компаний", - говорят аналитики.

Следует отметить, что несмотря на подорожание репчатый лук в Украине на 68% дешевле, чем в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за продолжительных холодов может произойти дефицит абрикосов и персиков. Это объясняют тем, что из-за плохой погоды была уничтожена часть урожая в центральных и южных регионах.