Співачка Олена Тополя зізналась, чому вона більше не хоче говорити про екс-чоловіка

Співачка Олена Тополя зізналась, що не хоче більше відповідати в інтерв'ю на питання про колишнього чоловіка. Вона пояснила, з чим це пов'язано

Не так давно стався скандал зі зливом інтимного відео Олени Тополі. Зараз ситуацію розслідують правоохоронці. За словами артистки, її колишній чоловік Тарас Тополя ввжажає, що він її підтримав у цій ситуації, але вона цього не відчула. Крім того, говорити в інтерв'ю про колишнього коханого вона не хоче.

"Справа в тому, що я просто не хочу більше витрачати час на піднімання якоїсь історії. Як-от історія України, так у нас історія сім'ї Тараса Тополі і Олени Тополі. Все, нема сім'ї, як такої, вона розвалилася, є окремі особистості. І Тарас Тополя тепер мене не стосується. Все. І його не стосується Олена Тополя", - каже артистка.

Також вона пояснила, чому не змінила прізвище. За її словами, вона думала про це, однак поки що не готова витрачати енергію на цей процес.

Раніше журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.