Зіркова українська борчиня повідомила про народження доньки

У понеділок, 26 січня,українська борчиня Аліна Грушина-Акобія повідомила, що у неї та її чоловіка, борця Олександра Грушина, народилася донька

RegioNews

"Наша найбільша перемога. Момент, який неможливо описати словами – лише серцем", – написала Аліна.

Вона також подякувала чоловіку за підтримку.

Як відомо, 26-річна Грушина-Акобія є дворазовою чемпіонкою Європи з боротьби, а також володаркою бронзових та срібних нагород континентальних першостей.

У 2022 році Аліна здобула бронзу чемпіонату світу, а на Олімпіаді-2024 дійшла до 1/4 фіналу турніру з жіночої боротьби.

Чоловік Аліни, Олександр Грушин, також відомий спортсмен – бронзовий та срібний призер чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.

