16:40  26 січня
Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ
14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
11:29  26 січня
На Житомирщині вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами: є травмовані
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 15:45

Зіркова українська борчиня повідомила про народження доньки

26 січня 2026, 15:45
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram/akobia
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 26 січня,українська борчиня Аліна Грушина-Акобія повідомила, що у неї та її чоловіка, борця Олександра Грушина, народилася донька

Про це інформує RegioNews із посиланням на Instagram спортсменки.

"Наша найбільша перемога. Момент, який неможливо описати словами – лише серцем", – написала Аліна.

Вона також подякувала чоловіку за підтримку.

Як відомо, 26-річна Грушина-Акобія є дворазовою чемпіонкою Європи з боротьби, а також володаркою бронзових та срібних нагород континентальних першостей.

У 2022 році Аліна здобула бронзу чемпіонату світу, а на Олімпіаді-2024 дійшла до 1/4 фіналу турніру з жіночої боротьби.

Чоловік Аліни, Олександр Грушин, також відомий спортсмен – бронзовий та срібний призер чемпіонатів Європи з греко-римської боротьби.

Нагадаємо, зіркова телеведуча Леся Нікітюк 20 червня 2025 року підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд – військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна спортсмени Аліна Грушина-Акобія немовля дитина дочка батьки
У пологовому будинку Рівного в "Вікні життя" залишили немовля
25 січня 2026, 09:58
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Смертельна ДТП на Київщині: зіткнулись дві вантажівки
26 січня 2026, 19:20
На Лівому березі Києва поліція знайшла нездетоновану бойову частину дрона
26 січня 2026, 19:14
Дніпропетровщину ворог атакував FPV-дронами та артилерією: наслідки
26 січня 2026, 18:57
На Вінниччині у вогні загинули двоє людей
26 січня 2026, 18:55
У Херсоні після артилерійського удару поранено 70-річну жінку – патрульні евакуювали її
26 січня 2026, 18:44
Готували вибух у центрі столиці: в Києві судили агентів РФ, які планували теракт
26 січня 2026, 18:35
Лунали постріли: на Київщині чоловік з гранатою погрожував перехожим і поліції
26 січня 2026, 18:27
На Івано-Франківщині сталася ДТП за участі рейсового автобуса: 5 пасажирів у лікарні
26 січня 2026, 18:12
Стало відомо, як довго ще діятимуть графіки відключень електроенергії
26 січня 2026, 17:59
Погрожував вибухом у соцмережах: на Черкащині чоловіка взяли під варту
26 січня 2026, 17:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »