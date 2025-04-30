Фото: YouTube

Звезда шоу "МастерШеф" записала юмористическую песню, посвященную Тарасу Цимбалюку. В тикток-хите она иронически говорит, что лучше бы он сидел в Тиндере.

Эту забавную песню Рита Крутько опубликовала на YouTube, передает RegioNews.

За последнюю неделю юмористическая песня звезды 13 сезона "МастерШеф" Риты Крутько стала хитом в TikTok. Под этот звук украинцы снимают забавные реакции на анонс нового сезона шоу "Холостяк" с актером Тарасом Цымбалюком.

В песне Крутько говорит, что хочет 10 штук таких как Цымбалюк. Также она иронически говорит, что если бы он сидел в Тиндере, то они бы "были бы в одной кровати, Кайдашев с МастерШефом бы смотрели вперемешку".

Напомним, недавно СТБ анонсировало новый сезон "Холостяка", где героем станет актер Тарас Цымбалюк. По словам представителей шоу, они получали много писем с просьбами, чтобы именно он стал "холостяком". В анонсе отметили, что "за грубой внешностью актера скрывается мужчина, не потерявший веры в любовь". Новый сезон ждут осенью этого года.