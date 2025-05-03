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03 мая 2025, 22:15

"Это уже последний шаг": Елена Кравец призналась, как относится к пластической хирургии

03 мая 2025, 22:15
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Фото: YouTube
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Елена Кравец рассказала о своем отношении к пластическим операциям. Звезда поделилась секретами того, как она ухаживает за собой

Об этом артистка рассказала на YouTube-канале Natalia Bobok, передает RegioNews.

По словам Елены Кравец, она не производит инъекции красоты. Артистка предпочитает аппаратные методики, потому что она доверяет остеопатической эстетике. Речь идет о шее, осанке, стопах. Актриса подчеркнула, что это биомеханика, от которой нельзя куда-то деваться. Также Елена Кравец занимается пилатесом. Она хочет еще и начать бегать.

Что касается пластических операций, то артистка не осуждает это. Однако "ее там нет". По ее словам, пластическая операция – это уже последний шаг, когда другие методы не помогают.

"Плюс у меня были определенные условия по здоровью. Я не могла делать инъекции, никакого вмешательства. Сейчас это все позади. Но мне страшно, честно. Мне очень не хочется не узнавать себя в зеркале. Мне кажется, что это может разрушить просто мою жизнь", — говорит актриса.

Напомним, что ранее Елена Кравец дебютировала на сцене киевского театра. Артистка представила зрителям свой моноспектакль. По ее словам, эта идея давно была у нее в голове. Теперь она думает над тем, что, возможно, стоит совершить тур по Украине.

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