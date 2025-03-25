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25 марта 2025, 00:15

Комик Иван Люленов объяснил, в каком случае он сможет стать гражданином Украины

25 марта 2025, 00:15
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Фото: YouTube
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Украинские зрители давно знают Ивана Люленова. Однако, он уже долгое время не может получить паспорт гражданина Украины. Артист объяснил, почему так произошло

Об этом шоумен рассказал в интерью "Апостроф", передает RegioNews.

По словам Ивана Люленова, ему сказали, что нужно отказаться от молдавского гражданства, чтобы получить украинское. Однако сам шоумен хочет, чтобы у него было и молдавское гражданство и украинское. Потому нужно, чтобы Украине сначала были соответствующие законы.

"Пока имею вид на временное проживание, второй шаг – это постоянный вид. Ее трудно получить. А уже последний этап – постоянное гражданство", - пояснил артист.

Справка . Иван Люленов – украинский шоумен, юморист молдавского происхождения. В 2018 году он участвовал в шоу "Лига смеха". В 2021 году зрители видели его в проекте "Танцы со звездами". После начала полномасштабной войны Люленов принял решение остаться в Украине.

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