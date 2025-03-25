Комик Иван Люленов объяснил, в каком случае он сможет стать гражданином Украины
Украинские зрители давно знают Ивана Люленова. Однако, он уже долгое время не может получить паспорт гражданина Украины. Артист объяснил, почему так произошло
Об этом шоумен рассказал в интерью "Апостроф", передает RegioNews.
По словам Ивана Люленова, ему сказали, что нужно отказаться от молдавского гражданства, чтобы получить украинское. Однако сам шоумен хочет, чтобы у него было и молдавское гражданство и украинское. Потому нужно, чтобы Украине сначала были соответствующие законы.
"Пока имею вид на временное проживание, второй шаг – это постоянный вид. Ее трудно получить. А уже последний этап – постоянное гражданство", - пояснил артист.
Справка . Иван Люленов – украинский шоумен, юморист молдавского происхождения. В 2018 году он участвовал в шоу "Лига смеха". В 2021 году зрители видели его в проекте "Танцы со звездами". После начала полномасштабной войны Люленов принял решение остаться в Украине.