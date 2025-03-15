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15 марта 2025, 00:25

Их здесь очень баловали: актриса Ольга Атанасова рассказала, почему раньше в Украине россиян на площадках ценили больше

15 марта 2025, 00:25
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Фото: YouTube
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Актриса Ольга Атанасова отметила, что раньше в Украине не ценили своих звезд. По ее словам, все ориентировались на РФ

Об этом актриса рассказала в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

Актриса рассказала, почему раньше на съемочных площадках актеры из РФ и Украины были не на равных. По словам Ольги Атанасовой, россиянам на площадках в Украине давали все лучшее, их здесь очень баловали. Причем некоторые актеры из РФ были в Украине более востребованы, чем в своей стране.

"Потому что, к сожалению, не ценили своих звезд, потому что ориентировались на РФ. И звезды оттуда диктовали, какие актеры должны быть. И тут проблема, скорее, в том, что мы сами не ценили своих звезд. Посмотрите, сколько сейчас у нас много талантливых людей. Они ведь всегда были, правда? Просто им сейчас дали шанс. А раньше не все даже получали такой шанс", - говорит актриса.

Справка . Ольга Атанасова с 2002 года - актриса Кихвского театра "На левом берегу Днепра". С 2004 года – она также снимается в кино. Раньше звезда снималась и в украинских и в российских проектах. В частности, в российском сериале "Кадеты" она играла девушку героя Бориса Корчевникова, ставшего сейчас пропагандистом и поддерживающего диктатора Путина. Сейчас Ольга работает в Украине. В частности, она снялась в сериале "Вскрытие покажет".

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