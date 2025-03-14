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14 марта 2025, 23:05

Он был главным: звезда шоу "Мастер Шеф" рассказала о вражде с Эктором

14 марта 2025, 23:05
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Фото: YouTube
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Известная шеф-поварешка Татьяна Литвинова рассказала, какими на самом деле были отношения с Эктором Хименесом-Браво за кадром. По ее словам, все было непросто

Об этом шеф-повара рассказала в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

Татьяна Литвинова в течение пяти лет была в жюри шоу "Мастер Шеф". Она отметила, что чувствовала себя уверенно на своем месте, ведь приносила прибыль телеканалу. Однако в результате с ней не продлили контракт.

"Я не знала испанский и чувствовала негатив от Эктора, когда он комментировал постоянно. Это очень мешало, когда я комментирую блюдо участника. Я воспитанный человек, поэтому не выносил на публику какие-то наши внутренние споры", - сказала она.

Татьяна Литвинова отметила, что сначала с Эктором у нее были дружеские отношения, но потом это испортилось. По ее словам, он был главной звездой шоу, а ее мнение - всегда было второстепенным. После того, как она ушла из проекта, ее ни разу не приглашали как гостю.

"Из меня сделали ведьму, которая свысока, с персоналом очень грубо обращалась, хотя это абсолютная неправда", - отметила Литвинова.

Справка. Татьяна Литвинова – украинская предпринимательница и шеф-кухарка. Зрителям она знакома благодаря шоу "Все будет хорошо". С 2013 по 2018 год она была судьей на шоу "МастерШеф".

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