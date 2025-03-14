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Писательница Ирэна Карпа призналась, что ей не нравится, когда за границей украинцы говорят по-русски. Она отмечала, что иностранцы могут перепутать их с россиянами

Об этом писательница рассказала в интервью на YouTube-канале Марички Падалко, передает RegioNews.

Ирэна Карпа отметила, что украинцам следует переходить на родной язык. Особенно, когда они находятся за границей. По словам писательницы, иностранцы воспринимают русскоязычных украинцев россиянами.

"Пожалуйста, люди добрые, сделайте над собой усилия, не калечьте своих детей, говорите с ними на украинском. Кому вы ждете? Вы уже и так за границей сейчас находитесь. Говорите на украинском на улице, потому что вас воспринимают за россиян, они же слышат, что это другой язык", - говорит .

Она добавила, что когда она слышит русскоязычных украинцев в Украине, ее это не так возмущает, потому что здесь она понимает, что это точно не русские. Однако она все же считает важность переходить на украинский язык. Но писателя против насильственного перехода.

"Это так странно, вот в Украине меня не триггерит русский, я понимаю, что это украинцы. Я против насильственного перехода. Но я не понимаю этого выбора людей", - говорит Карпа.

Справка. Ирэна Карпа – украинская писательница, певица, журналистка и телеведущая. В 2015-2019 годах она была первой секретаршей по культуре посольства Украины во Франции. Также Ирэна Карпа является членом Украинского ПЭН (украинская общественная организация, созданная для защиты свободы слова и прав авторов, содействия развитию литературы и международному культурному сотрудничеству).