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15 ноября 2021, 17:33

Оккупанты на фронте сегодня били из пулеметов и гранатометов, у Украины потерь нет

15 ноября 2021, 17:33
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Фото: штаб ООС
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С начала суток, 15 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светловодска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новозвановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

ООС минские соглашения штаб ВСУ

 
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