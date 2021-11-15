Оккупанты на фронте сегодня били из пулеметов и гранатометов, у Украины потерь нет
С начала суток, 15 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светловодска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
Возле Новозвановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.