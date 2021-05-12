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12 мая 2021, 10:52 8

Ляшко рассказал, успеет ли Минздрав за три месяца вакцинировать 50% украинцев

12 мая 2021, 10:52 8
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За прошедшие почти три месяца вакцинировали только 2% населения
За прошедшие почти три месяца вакцинировали только 2% населения
Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский поставил задачу Министерству здравоохранения Украины найти возможности ко Дню Независимости вакцинировать 50%. Потенциально в министерстве ее могут выполнить, путем ускорения и поиска новых поставок.

Как передает RegioNews, об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Будем делать все для того, чтобы выполнить поручение, которое дали президент и премьер-министр Украины. Цифры не можем назвать, будем делать все, чтобы вакцинировать как можно больше людей", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что Минздрав будет стараться выполнить задачу путем ускорения и поиска новых поставок.

Это происходит по действующим контрактам, чтобы подвинуть поставки из 3-4 квартала на летние месяцы. Также, мы обратились к COVAX, чтобы рассмотреть возможность приоритезировать поставки вакцин именно на июнь", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ко Дню Независимости Украины большинство украинцев должны получить прививку от коронавируса, а правительство должно усилить коммуникацию с населением.

коронавирус вакцина Минздрав Виктор Ляшко вакцинация

 
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