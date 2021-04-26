Стало известно, сколько депутатов и работников Аппарата ВР болеют коронавирусом
Неизвестно, кто именно из нардепов инфицировался
Неизвестно, кто именно из нардепов инфицировался
По состоянию на сегодня два народных депутата находятся на больничном через COVID-19.
Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет RegioNews.
"Только два нардепа сейчас на больничном. Хуже ситуация в аппарате Рады. Там более 20 человек заболели коронавирусом", — отметил спикер, однако не уточнил, кто именно из народных избранников инфицировался.
Разумков заверил, что в парламенте делают все необходимое для того, чтобы не допустить распространения COVID-инфекции среди депутатов.
Ранее сообщалось, что после выходных количество новых инфицированных коронавирусом резко упало.
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