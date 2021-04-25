В Украине почти 8 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Днепропетровщине и Харьковщине

Среди заболевших - 331 ребенок

Среди заболевших - 331 ребенок

Фото: из открытых источников

В Украине за 24 апреля COVID-19 диагностировали у 7930 человек, было госпитализировано 3 688 человек, зафиксирован 231 летальный случай, 6574 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7 930 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 апреля. Среди заболевших - 331 ребенок и 98 медработников”, - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 54 270 (в том числе методом ПЦР - 26432, методом ИФА - 6316, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21522).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 025 271 человек;

выздоровели - 1 572 528 человек;

летальных случаев - 42 323;

проведения ПЦР-тестов - 9 240 911.

Напомним, за 23 апреля зафиксировали 12 711 новых случаев коронавируса.