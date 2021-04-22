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22 апреля 2021, 19:13 4

Число пострадавших от пожара в Рубежном военнослужащих возросло до трех

22 апреля 2021, 19:13 4
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ГБР проводит расследование
ГБР проводит расследование
Фото ГБР
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Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства пожара, произошедшего в четверг на территории воинской части в городе Рубежном Луганской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДБР.

По предварительным данным, на территории воинской части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице. На место происшествия для выяснения обстоятельств срочно прибыла следственно-оперативная группа ГБР, - сообщают в ГБР.

По данному факту начато досудебное расследование по статье небрежного отношения к военной службе, совершенной в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Как сообщалось, на Луганщине горит военная часть. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза.

Впоследствии масштабный пожар в Рубежном ликвидировали, пострадал военный. Возгорание возникло в бензобаке одного из автомобилей.

пожар военная техника Луганская область ГБР расследование

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