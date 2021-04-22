Кількість постраждалих від пожежі у Рубіжному військовослужбовців зросла до трьох

ДБР проводить розслідування

ДБР проводить розслідування

Фото ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини пожежі, що сталася у четвер на території військової частини у місті Рубіжному Луганської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередніми даними, на території військової частини сталося займання бензовозів. Унаслідок пожежі троє військовослужбовців дістали опіки різного ступеня тяжкості, поки що вони отримують медичну допомогу в міській лікарні. На місце події для з'ясування обставин терміново прибула слідчо-оперативна група ДБР, - повідомляють в ДБР.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Як повідомлялося, на Луганщині горить військова частина. За попередніми даними, сталося загоряння бензовозу.

Згодом масштабну пожежу в Рубіжному ліквідували, постраждав військовий. Загоряння виникло в бензобаку одного із автомобілів.