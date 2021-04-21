Играли со спичками: на Черниговщине в пожаре погиб ребенок, еще один - в реанимации

Речь идет о трехлетних двойняшек, которых мать оставила без присмотра

Речь идет о трехлетних двойняшек, которых мать оставила без присмотра

Фото из открытых источников

В Черниговской области произошел пожар в частном доме, где находились 3-летние двойняшки. Мальчик погиб, его сестренка в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщили в ГСЧС области, пишет RegioNews.

Трагедия произошла на ул. Гончаровка в селе Высоком. Соседи вытащили детей из задымленного дома еще до приезда спасателей. Однако медики лишь констатировали смерть мальчика. Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию. У нее отравление угарным газом и ожоги 30% тела.

На момент прибытия спасателей в доме было сильное задымление. Огонь повредил диван и домашние вещи.

Как выяснилось, в тот день мать пошла в детский сад за старшим ребенком и оставила двух других детей без присмотра. Спасатели предполагают, что дети начали играть со спичками и подожгли дом.

Напомним, недавно в Запорожье в пожаре погибли три человека.