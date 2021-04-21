Играли со спичками: на Черниговщине в пожаре погиб ребенок, еще один - в реанимации
В Черниговской области произошел пожар в частном доме, где находились 3-летние двойняшки. Мальчик погиб, его сестренка в тяжелом состоянии в реанимации.
Об этом сообщили в ГСЧС области, пишет RegioNews.
Трагедия произошла на ул. Гончаровка в селе Высоком. Соседи вытащили детей из задымленного дома еще до приезда спасателей. Однако медики лишь констатировали смерть мальчика. Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию. У нее отравление угарным газом и ожоги 30% тела.
На момент прибытия спасателей в доме было сильное задымление. Огонь повредил диван и домашние вещи.
Как выяснилось, в тот день мать пошла в детский сад за старшим ребенком и оставила двух других детей без присмотра. Спасатели предполагают, что дети начали играть со спичками и подожгли дом.
Напомним, недавно в Запорожье в пожаре погибли три человека.