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21 апреля 2021, 11:40 1001

Играли со спичками: на Черниговщине в пожаре погиб ребенок, еще один - в реанимации

21 апреля 2021, 11:40 1001
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Речь идет о трехлетних двойняшек, которых мать оставила без присмотра
Речь идет о трехлетних двойняшек, которых мать оставила без присмотра
Фото из открытых источников
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В Черниговской области произошел пожар в частном доме, где находились 3-летние двойняшки. Мальчик погиб, его сестренка в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщили в ГСЧС области, пишет RegioNews.

Трагедия произошла на ул. Гончаровка в селе Высоком. Соседи вытащили детей из задымленного дома еще до приезда спасателей. Однако медики лишь констатировали смерть мальчика. Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию. У нее отравление угарным газом и ожоги 30% тела.

На момент прибытия спасателей в доме было сильное задымление. Огонь повредил диван и домашние вещи.

Как выяснилось, в тот день мать пошла в детский сад за старшим ребенком и оставила двух других детей без присмотра. Спасатели предполагают, что дети начали играть со спичками и подожгли дом.

Напомним, недавно в Запорожье в пожаре погибли три человека.

Украина пожар спасатели ГСЧС Черниговская область

 
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