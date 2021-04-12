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12 апреля 2021, 12:21 252

Более 1 миллиарда наличными: КИУ посчитал, сколько нардепы "Слуги народа" имеют сбережений

12 апреля 2021, 12:21 252
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Больше всего наличности у нардепа Олега Воронько - 129 млн гривен
Больше всего наличности у нардепа Олега Воронько - 129 млн гривен
Фото: из открытых источников
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Согласно опубликованным данным деклараций, народные депутаты от партии "Слуга народа" вместе имеют 1 млрд 103 млн грн наличных средств.

Как передает RegioNews, такие данные обнародовал Комитет избирателей Украины по результатам анализа деклараций политиков.

Таким образом количество наличных денег в десять раз превысило суммы средств, находящихся у депутатов на счетах в банках. В целом депутаты "Слуги Народа" держат в банковских учреждениях только 128 млн. грн", - говорится в сообщении.

В КИУ также назвали топ-10 депутатов по размерам сбережений наличных средств:

  • Олег Воронько - 129 млн. грн;
  • Александр Сова - 83 млн;
  • Давид Арахамия - 33 млн;
  • Роман Мулик - 24 млн;
  • Руслан Горбенко - 22 млн;
  • Остап Шипайло - 21 млн;
  • Анатолий Гунько - 20 млн;
  • Александр Трухин - 20 млн;
  • Артем Культенко - 19 млн;
  • Николай Сольский - 16 млн.

В то же время 23 народные депутаты от "Слуги народ" не задекларировали никаких наличных средств.

"За год провластные депутаты увеличили количество наличности на 59 млн. грн. Так, по данным деклараций за 2019 депутаты "Слуги Народа" указали 1 млрд. 44 млн. наличных средств. Тогда как в 2020 году - 1 млрд. 103 млн. То есть, можно говорить о достаточно существенном обогащении членов фракции. Также удивляет то, насколько больше депутаты провластной политической силы держат наличными, чем на счетах в банковских учреждениях", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Сообщается, что данные приведены без учета денежных активов, находящихся в собственности членов семей депутатов, а также без учета заемных средств. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины за 2020 год. Так, по данным КИУ 97 народных депутатов фракции "Слуга Народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

деньги Слуга народа партия депутат Декларация КИУ

 
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