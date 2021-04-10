10:41  10 апреля
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано почти 400 смертей
12:39  10 апреля
В Украине стартовало пробное ВНО для учеников выпускных классов
15:29  10 апреля
На Донбассе ранили украинского бойца
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2021, 12:39 4

В Украине стартовало пробное ВНО для учеников выпускных классов

10 апреля 2021, 12:39 4
Читайте також українською мовою
Результаты пробного ВНО-2021 разместят в личных кабинетах участников до 30 апреля
Результаты пробного ВНО-2021 разместят в личных кабинетах участников до 30 апреля
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине 10 апреля в большинстве регионов Украины стартовало пробное ВНО для учеников выпускных классов. Исключение составляют лишь Киев, Черниговская и Николаевская области - из-за ограничений работы общественного транспорта сессию пробного ВНО здесь перенесли на 24 апреля. 

Как передает RegioNews, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Согласно данным центра, у данном ВНО принимают участие более 120 тысяч выпускников.

Участники пробного тестирования должны иметь с собой: документ, по которому зарегистрировались для участия в пробном ВНО; приглашение-пропуск; защитную маску; две-три ручки с чернилами черного цвета; бутылку с питьевой водой (по желанию); антисептик для рук.

На входе должны проверить температуру, поэтому при наличии симптомов ОРВИ лучше оставаться дома. В таком случае участник пробного ВНО сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области и Киеве решили перенести пробное ВНО.

школа конкурс образование дети ВНО

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram