В Украине стартовало пробное ВНО для учеников выпускных классов

Результаты пробного ВНО-2021 разместят в личных кабинетах участников до 30 апреля

Результаты пробного ВНО-2021 разместят в личных кабинетах участников до 30 апреля

Фото: из открытых источников

В Украине 10 апреля в большинстве регионов Украины стартовало пробное ВНО для учеников выпускных классов. Исключение составляют лишь Киев, Черниговская и Николаевская области - из-за ограничений работы общественного транспорта сессию пробного ВНО здесь перенесли на 24 апреля.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Согласно данным центра, у данном ВНО принимают участие более 120 тысяч выпускников.

Участники пробного тестирования должны иметь с собой: документ, по которому зарегистрировались для участия в пробном ВНО; приглашение-пропуск; защитную маску; две-три ручки с чернилами черного цвета; бутылку с питьевой водой (по желанию); антисептик для рук.

На входе должны проверить температуру, поэтому при наличии симптомов ОРВИ лучше оставаться дома. В таком случае участник пробного ВНО сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области и Киеве решили перенести пробное ВНО.