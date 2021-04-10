На Хмельнитчине главу ОТГ задержали во время получения взятки

Он требовал 3800 долларов от предпринимателя

Он требовал 3800 долларов от предпринимателя

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали главу одной из объединенных территориальных общин Хмельницкой области во время получения взятки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Чиновник вымогал у предпринимателя $3800 за влияние на принятие исполкомом решения о выдаче разрешения на размещение рекламных щитов на территории общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержали мужчину во время получения части требуемой суммы ($1300) в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, а именно - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления.

Решается вопрос о подозрении и избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 7 апреля в Черновцах задержали на предложения взятки руководителя перинатального центра, он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность.