На Хмельнитчине главу ОТГ задержали во время получения взятки
Правоохранители задержали главу одной из объединенных территориальных общин Хмельницкой области во время получения взятки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Хмельницкой области.
Чиновник вымогал у предпринимателя $3800 за влияние на принятие исполкомом решения о выдаче разрешения на размещение рекламных щитов на территории общины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержали мужчину во время получения части требуемой суммы ($1300) в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, а именно - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления.
Решается вопрос о подозрении и избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, 7 апреля в Черновцах задержали на предложения взятки руководителя перинатального центра, он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность.