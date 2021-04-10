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В Киеве возле метро задержали мужчин с боевыми гранатами
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10 апреля 2021, 16:01 1954

В Киеве возле метро задержали мужчин с боевыми гранатами

10 апреля 2021, 16:01 1954
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Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы
Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы
Фото: ngu.gov.ua
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В Киеве возле станции метро "Майдан Независимости" правоохранители задержали двух мужчин с боевыми гранатами. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции и взрывотехников.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает RegioNews.

Известно, что гвардейцы с сотрудником Нацполиции у входа станции метро "Майдан Независимости” заметили подозрительных мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения, и остановили их для проверки.

Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожие на гранаты", - говорится в сообщении.

Полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов. Взрывотехники идентифицировали боевые гранаты - Ф1 и РГД-5.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием). Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Виннице спецназовцы задерживали пьяного, который угрожал взорвать дом соседки гранатой.

метро Нацгвардия Киев полиция Граната

 
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