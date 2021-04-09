На Львовщине погиб рабочий во время демонтажа здания: на него обрушилась стена

Тело погибшего из-под завалов вытащили спасатели

Тело погибшего из-под завалов вытащили спасатели

Фото: Facebook

В результате обвала одной из стен во время демонтажа здания во Львовской области погиб рабочий.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

Во время демонтажных работ на третьем этаже заброшенного кирпичного здания упала часть стены на площади 3 метра квадратных и смертельно травмировала рабочего", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в селе Гончары Львовского района.

На место обвала прибыли сотрудники ГСЧС. Они разобрали завал и нашли тело погибшего. Полиция проводит расследования причин и обстоятельств смертельного случая.

Напомним, 2 апреля в Харькове на заводе произошел пожар: погиб человек, еще один человек госпитализирован.