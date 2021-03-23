Стало известно, когда в Украину поступит китайская вакцина от коронавирус
Вероятно, в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины
Вероятно, в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины
Китайская вакцина от коронавируса разработки Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта. Точное время доставки станет известно позже.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на представителя компании "Лекхим" Элеонору Мирошник, пишет RegioNews.
25 марта "Лекхим", которая является представителем Sinovac Biotech, должна принять и доставить в Украину первую партию препарата под названием CoronaVac.
Вероятно, в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,9 миллиона доз.
Напомним, 19 марта из производителей вакцин от коронавируса сняли ответственность.
Также Степанов объяснил, зачем снимать ответственность с производителей COVID-вакцин.
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