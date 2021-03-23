Стало известно, когда в Украину поступит китайская вакцина от коронавирус

Вероятно, в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины

Вероятно, в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины

Рixabay

Китайская вакцина от коронавируса разработки Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта. Точное время доставки станет известно позже.

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