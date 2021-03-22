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22 марта 2021, 11:59 6

В Киеве и трех областях вчера не сделали ни одной прививки против коронавируса

22 марта 2021, 11:59 6
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Больше всего прививок в течение воскресенья сделали в Донецкой
Больше всего прививок в течение воскресенья сделали в Донецкой
Рixabay
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В течение суток 21 марта в столице, Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях не сделали ни одной прививки против коронавируса.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения в Facebook.

"2 715 человек привито против COVID-19 за сутки 21 марта 2021 в Украине.

111 025 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 111 024 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что больше всего прививок в течение воскресенья сделали в Донецкой (770 прививок), Житомирской (310), Киевской (270 прививок), Луганской (210) и Днепропетровской (190) областях.

В Полтавской области вакцинировали 130 человек, в Одесской – 120, в Ровенской – 100, в Черкасской и Черновицкой по 70, в Тернопольской – 60, в Ивано-Франковской – 55, в Винницкой, Волынской, Запорожской, Сумской и Черниговской по 50, в Закарпатской, Николаевской и Херсонской по 30 и в Харьковской области – 20.

По данным Минздрава, прививки делали 66 мобильных бригад по иммунизации.

По состоянию на 21 марта в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 309 826 человек.

2 715 людей щеплено проти COVID-19 за добу 21 березня 2021 року в Україні. 111 025 людей щеплено від початку...

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, March 21, 2021

Напомним, 22 марта в Украине стартовал второй этап COVID-вакцинации.

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