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21 марта 2021, 14:23 4

В Ровенской области изъяли сигарет и водки на 1,2 млн гривен

21 марта 2021, 14:23 4
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Их изъяли и по решению суда наложили на них арест
Их изъяли и по решению суда наложили на них арест
Фото прокуратуры Ровенской области
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На Ровенщине обнаружено и изъято более 22 тысяч пачек контрафактных сигарет и почти 600 литров суррогатного алкоголя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Ровенской области.

В частности, 11 марта вблизи села Бережница, сейчас уже Сарненского района, в багажном отделении автомобиля Citroen Jumpy выявлено 6 картонных коробок, в каждой из которых по 500 пачек сигарет производства Республики Беларусь и два полиэтиленовых пакета с тысячами пачек сигарет тоже производства Республики Беларусь с марками акцизного налога указанной страны. Водитель, житель Дубровицы, никаких документов на груз не предоставил, - говорится в сообщении.

Далее в прокуратуре добавляют, что уже 16 марта в Ровно, во время осмотра одного из торговых павильонов на рынке "Дикий", обнаружены картонные коробки, в которых было более 18 тысяч пачек сигарет и ПЭТ-бутылки различной вместимости с запахом алкоголя, общим объемом почти 600 литров. Товарно-сопроводительных документов, накладных или сертификатов качества на этот товар предприниматель не предоставил.

Общая ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров – более 1,2 млн гривен.

В обоих случаях начато досудебное расследование по фактам незаконного приобретения, хранения, транспортировки с целью сбыта и непосредственно сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Решением суда на изъятое имущество наложен арест. Сигареты и алкоголь отправили на экспертизу.

Как сообщалось 19 марта, в Одессе блокировали схему контрабанды запрещенных медпрепаратов из России. Двум участникам преступной группы уже сообщено о подозрении.

алкоголь сигареты подделка прокуратура Ровенская область

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