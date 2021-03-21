В Ровенской области изъяли сигарет и водки на 1,2 млн гривен

Их изъяли и по решению суда наложили на них арест

Их изъяли и по решению суда наложили на них арест

Фото прокуратуры Ровенской области

На Ровенщине обнаружено и изъято более 22 тысяч пачек контрафактных сигарет и почти 600 литров суррогатного алкоголя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Ровенской области.

В частности, 11 марта вблизи села Бережница, сейчас уже Сарненского района, в багажном отделении автомобиля Citroen Jumpy выявлено 6 картонных коробок, в каждой из которых по 500 пачек сигарет производства Республики Беларусь и два полиэтиленовых пакета с тысячами пачек сигарет тоже производства Республики Беларусь с марками акцизного налога указанной страны. Водитель, житель Дубровицы, никаких документов на груз не предоставил, - говорится в сообщении.

Далее в прокуратуре добавляют, что уже 16 марта в Ровно, во время осмотра одного из торговых павильонов на рынке "Дикий", обнаружены картонные коробки, в которых было более 18 тысяч пачек сигарет и ПЭТ-бутылки различной вместимости с запахом алкоголя, общим объемом почти 600 литров. Товарно-сопроводительных документов, накладных или сертификатов качества на этот товар предприниматель не предоставил.

Общая ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров – более 1,2 млн гривен.

В обоих случаях начато досудебное расследование по фактам незаконного приобретения, хранения, транспортировки с целью сбыта и непосредственно сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

Решением суда на изъятое имущество наложен арест. Сигареты и алкоголь отправили на экспертизу.

Как сообщалось 19 марта, в Одессе блокировали схему контрабанды запрещенных медпрепаратов из России. Двум участникам преступной группы уже сообщено о подозрении.