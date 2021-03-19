В Одессе блокировали схему контрабанды запрещенных медпрепаратов из России

Двум участникам преступной группы уже сообщено о подозрении

Двум участникам преступной группы уже сообщено о подозрении

Фото: СБУ

В Одессе правоохранители заблокировали незаконную переправку из РФ несертифицированных лекарственных средств, содержащих психотропы. Во время обысков было обнаружено запрещенных препаратов на более 1 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Несколько фактов продажи фальсифицированных лекарственных средств было зафиксировано в Киеве, Одессе и Мариуполе. Злоумышленники реализовывали товар сомнительного качества под видом качественных оригинальных препаратов без разрешительных документов и сертификатов качества.

В состав группировки входили двое граждан Украины и гражданин РФ. Они организовали нелегальную переправку из России незарегистрированных медпрепаратов, психотропных и других фальсифицированных лекарственных средств для продажи через аптечные сети.

Обнаруженные медпрепараты не имели государственной регистрации в Украине и запрещены к использованию. Продукцию дельцы нелегально доставляли железнодорожным транспортом и дальнобойщиками. Во время обысков правоохранители изъяли запрещенные лекарственные средства на общую сумму свыше 1 млн грн.

По оценкам экспертов, изъятая продукция представляла опасность для здоровья населения и содержала психотропные вещества, свободный оборот которых ограничен на территории Украины", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) УКУ.

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