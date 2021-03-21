У Рівненській області вилучили сигарети і горілку на 1,2 млн гривень

Їх вилучили і рішенням суду наклали на них арешт

Їх вилучили і рішенням суду наклали на них арешт

Фото прокуратури Рівненської області

На Рівненщині виявлено та вилучено понад 22 тисячі пачок контрафактних цигарок та майже 600 літрів сурогатного алкоголю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Рівненської області.

Зокрема, 11 березня поблизу села Бережниця, нині вже Сарненського району, в багажному відділенні автомобіля Citroen Jumpy виявлено 6 картонних коробок, у кожній з яких 500 пачок цигарок виробництва Республіки Білорусь та два поліетиленових пакети з тисячею пачок цигарок теж виробництва Республіки Білорусь з марками акцизного податку вказаної країни. Водій, житель Дубровиці, жодних документів на вантаж не надав, - йдеться в повідомленні.

Далі в прокуратурі додають, що вже 16 березня у Рівному, під час огляду одного з торгових павільйонів на ринку "Дикий", виявлено картонні коробки, в яких було понад 18 тисяч пачок цигарок та ПЕТ-пляшки різної місткості з запахом алкоголю, загальним об’ємом майже 600 літрів. Товарно-супровідних документів, накладних або сертифікатів якості на цей товар підприємець не надав.

Загальна орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів – понад 1,2 млн гривень.

В обох випадках розпочате досудове розслідування за фактами незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та безпосередньо збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Рішенням суду на вилучене майно накладено арешт. Цигарки та алкоголь відправили на експертизи.

Як повідомлялося 19 березня, в Одесі блокували схему контрабанди заборонених медпрепаратів з Росії. Двом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру.