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21 березня 2021, 14:23 2

У Рівненській області вилучили сигарети і горілку на 1,2 млн гривень

21 березня 2021, 14:23 2
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Їх вилучили і рішенням суду наклали на них арешт
Фото прокуратури Рівненської області
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На Рівненщині виявлено та вилучено понад 22 тисячі пачок контрафактних цигарок та майже 600 літрів сурогатного алкоголю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Рівненської області.

Зокрема, 11 березня поблизу села Бережниця, нині вже Сарненського району, в багажному відділенні автомобіля Citroen Jumpy виявлено 6 картонних коробок, у кожній з яких 500 пачок цигарок виробництва Республіки Білорусь та два поліетиленових пакети з тисячею пачок цигарок теж виробництва Республіки Білорусь з марками акцизного податку вказаної країни. Водій, житель Дубровиці, жодних документів на вантаж не надав, - йдеться в повідомленні.

Далі в прокуратурі додають, що вже 16 березня у Рівному, під час огляду одного з торгових павільйонів на ринку "Дикий", виявлено картонні коробки, в яких було понад 18 тисяч пачок цигарок та ПЕТ-пляшки різної місткості з запахом алкоголю, загальним об’ємом майже 600 літрів. Товарно-супровідних документів, накладних або сертифікатів якості на цей товар підприємець не надав.

Загальна орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів – понад 1,2 млн гривень.

В обох випадках розпочате досудове розслідування за фактами незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та безпосередньо збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Рішенням суду на вилучене майно накладено арешт. Цигарки та алкоголь відправили на експертизи.

Як повідомлялося 19 березня, в Одесі блокували схему контрабанди заборонених медпрепаратів з Росії. Двом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру.

алкоголь сигарети підробка прокуратура Рівненська область

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