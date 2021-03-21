У Рівненській області вилучили сигарети і горілку на 1,2 млн гривень
На Рівненщині виявлено та вилучено понад 22 тисячі пачок контрафактних цигарок та майже 600 літрів сурогатного алкоголю.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Рівненської області.
Зокрема, 11 березня поблизу села Бережниця, нині вже Сарненського району, в багажному відділенні автомобіля Citroen Jumpy виявлено 6 картонних коробок, у кожній з яких 500 пачок цигарок виробництва Республіки Білорусь та два поліетиленових пакети з тисячею пачок цигарок теж виробництва Республіки Білорусь з марками акцизного податку вказаної країни. Водій, житель Дубровиці, жодних документів на вантаж не надав, - йдеться в повідомленні.
Далі в прокуратурі додають, що вже 16 березня у Рівному, під час огляду одного з торгових павільйонів на ринку "Дикий", виявлено картонні коробки, в яких було понад 18 тисяч пачок цигарок та ПЕТ-пляшки різної місткості з запахом алкоголю, загальним об’ємом майже 600 літрів. Товарно-супровідних документів, накладних або сертифікатів якості на цей товар підприємець не надав.
Загальна орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів – понад 1,2 млн гривень.
В обох випадках розпочате досудове розслідування за фактами незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та безпосередньо збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).
Рішенням суду на вилучене майно накладено арешт. Цигарки та алкоголь відправили на експертизи.
Як повідомлялося 19 березня, в Одесі блокували схему контрабанди заборонених медпрепаратів з Росії. Двом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру.