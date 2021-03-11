В Киеве задержана группа из девяти наркодельцов
Полицейские Шевченковского управления полиции Киева задержали группу лиц за сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Сотрудники уголовного розыска полиции Киева провели спецоперацию и задержали девять мужчин из преступной группировки, среди которых организатор, поставщики и сбытчики наркотиков. В результате 13-ти санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников несколько килограммов вещества, похожего на каннабис, таблетки экстази, амфетамин и кокаин, а также 250 тысяч гривен.
После реализации оперативных закупок мы провели тринадцать санкционированных обысков и в ходе следственных действий по местам жительства фигурантов, обнаружили и изъяли несколько килограммов вещества, похожего на каннабис, около тысячи таблеток экстази, амфетамин и кокаин, а также 250 тысяч гривен. Кроме этого, также изъяли электронные весы, упаковки для фасовки, принадлежности для курения и измельчения конопли, мобильные телефоны и банковские карты. Все запрещенные вещества направили на проведение соответствующих экспертиз, - рассказал начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.
Среди фигурантов - шесть жителей Киева в возрасте от 30 – 36 лет, 31, 32 и 26 –летние жители АР Крым, города Кропивницкий и житель Полтавской области. Всех задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 10 следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее, 26 февраля во Львове разоблачили наркодельцов, которые ежедневно продавали товара на 60 тысяч. Правоохранители провели 13 санкционированных обысков у членов преступной группы.