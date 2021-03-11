В Киеве задержана группа из девяти наркодельцов

Килограммы каннабиса, тысяча наркосодержащих таблеток, деньги были изъяты во время обысков

Килограммы каннабиса, тысяча наркосодержащих таблеток, деньги были изъяты во время обысков

Фото полиции Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сотрудники уголовного розыска полиции Киева провели спецоперацию и задержали девять мужчин из преступной группировки, среди которых организатор, поставщики и сбытчики наркотиков. В результате 13-ти санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников несколько килограммов вещества, похожего на каннабис, таблетки экстази, амфетамин и кокаин, а также 250 тысяч гривен.

После реализации оперативных закупок мы провели тринадцать санкционированных обысков и в ходе следственных действий по местам жительства фигурантов, обнаружили и изъяли несколько килограммов вещества, похожего на каннабис, около тысячи таблеток экстази, амфетамин и кокаин, а также 250 тысяч гривен. Кроме этого, также изъяли электронные весы, упаковки для фасовки, принадлежности для курения и измельчения конопли, мобильные телефоны и банковские карты. Все запрещенные вещества направили на проведение соответствующих экспертиз, - рассказал начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.

Среди фигурантов - шесть жителей Киева в возрасте от 30 – 36 лет, 31, 32 и 26 –летние жители АР Крым, города Кропивницкий и житель Полтавской области. Всех задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 10 следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, 26 февраля во Львове разоблачили наркодельцов, которые ежедневно продавали товара на 60 тысяч. Правоохранители провели 13 санкционированных обысков у членов преступной группы.