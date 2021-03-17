В Украине резко возросло количество новых случаев заражения и смертей от COVID-19
В Украине за 16 марта COVID-19 диагностировали у 11 833 человек, зафиксировано 289 летальных случаев, госпитализировали 4887 больных, 5467 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
11 833 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 17 марта. Среди заболевших - 609 детей и 388 медработников", - сообщил министр.
Было осуществлено тестирований за сутки - 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50 966, методом ИФА - 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 143).
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 489 023 лица;
- выздоровели - 1 237 676 человек;
- летальных исходов - 28 986;
- проведено ПЦР-тестов - 7 467 108.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случаев.