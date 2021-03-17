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В Украине резко возросло количество новых случаев заражения и смертей от COVID-19
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17 марта 2021, 08:56 19

В Украине резко возросло количество новых случаев заражения и смертей от COVID-19

17 марта 2021, 08:56 19
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За сутки зафиксировано почти 300 летальных случаев
За сутки зафиксировано почти 300 летальных случаев
Фото: из открытых источников
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В Украине за 16 марта COVID-19 диагностировали у 11 833 человек, зафиксировано 289 летальных случаев, госпитализировали 4887 больных, 5467 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

11 833 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 17 марта. Среди заболевших - 609 детей и 388 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50 966, методом ИФА - 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 143).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 489 023 лица;
  • выздоровели - 1 237 676 человек;
  • летальных исходов - 28 986;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 467 108.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случаев.

Минздрав коронавирус смерть больницы медики

 
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