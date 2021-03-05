В Киеве резко выросла заболеваемость гриппом
За прошедшую неделю в столице заболели почти 15 тысяч человек
За прошедшую неделю в столице заболели почти 15 тысяч человек
В Киеве продолжает расти количество заболевших гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю в столице заболели почти 15 тысяч человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, пишет RegioNews.
По его словам, среди больных 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей.
"На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Из них 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. Более 60% больных детей школьного возраста", - заявил он.
В медучреждения столицы доставили 754 человека, среди них - 80 детей.
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