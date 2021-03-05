В Киеве резко выросла заболеваемость гриппом

За прошедшую неделю в столице заболели почти 15 тысяч человек

За прошедшую неделю в столице заболели почти 15 тысяч человек

Фото: flickr

В Киеве продолжает расти количество заболевших гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю в столице заболели почти 15 тысяч человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, пишет RegioNews. По его словам, среди больных 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. "На прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тысяч больных. Из них 8,5 тысячи взрослых и более 6 тысяч детей. Более 60% больных детей школьного возраста", - заявил он. В медучреждения столицы доставили 754 человека, среди них - 80 детей. Ранее стало известно, почему в Украине увеличилось роста случаев коронавируса.

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