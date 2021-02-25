11:58  25 февраля
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе
10:32  25 февраля
Фельдман поддержал депутата горсовета Харькова, которого ударили на сессии
08:11  25 февраля
Манипуляторы и провокаторы: штаб ООС обвинил боевиков в нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2021, 15:00 25
Пресс-релиз

Моторное масло Wolf – эффективное решение для вашего авто

25 февраля 2021, 15:00 25
Читайте також українською мовою
Это масло давно проверено и является эталоном качества, надежности и стабильности
Это масло давно проверено и является эталоном качества, надежности и стабильности
Читайте також
українською мовою

Своевременная замена моторного масла с применением качественных расходных материалов является гарантом безопасности и надежности в эксплуатации авто. Нередко современные мастера предлагают своим клиентам такого производителя, как Wolf.

Один из ключевых моментов – это доступная стоимость. Выбирая масло Wolf, большинство клиентов могут существенно сэкономить, гарантируя при этом отличные эксплуатационные характеристики. К тому же отличная цена дополняется следующими преимуществами:

  • идеально отводит сажу и нагар;
  • удаляет металлическую стружку при ее наличии;
  • гарантируется отличное охлаждение деталей за счет постоянной циркуляции;
  • надежно защищает элементы от преждевременного износа;
  • препятствует образованию коррозийных очагов.

При подборе необходимо учитывать допуск, вязкость и основу смазочного материала. Дополнительную помощь в выборе и покупке дадут представители магазина "Oiler".

Тип масла

В зависимости от применяемой основы на сегодняшний день производитель предлагает три вида масла:

  1. Минеральное. Изготавливается путем использования продуктов после переработки нефти. Синтетические вещества не добавляются.
  2. Синтетическое. Такое масло создано после тщательного химического синтеза. Гарантируются высокие эксплуатационные характеристики.
  3. Полусинтетическое. В основе применяется две смеси – минерального и синтетического масла.

Нередко кроме замены масла может потребоваться балансировка и регулировка колес. В таком случае помощь предоставит шиномонтаж Троещина, где работают профессионалы своего дела с использованием современных инструментов и оборудования.

"Oiler" – универсальный подход к обслуживанию авто

Компания "Oiler" не только продает запчасти и расходные материалы для автомобилей, но и предоставляет услуги по их диагностике и обслуживанию. На сайте клиенты могут приобрести практически любой товар на выбор, проанализировать ассортимент и установить ряд фильтров для подбора. Дополнительную помощь в выборе предоставят консультанты магазина.

Обслуживание осуществляется только после тщательной диагностики всех автомобильных систем. В работе традиционно применяются качественные запчасти, а мастера досконально знают регламент обслуживания и порядок ремонтов, учитывая при этом условия эксплуатации автомобиля.

авто услуги ремонт запчасти моторное масло

На Львовщине грузовик смял легковое авто: пострадали три человека
19 февраля 2021, 14:21
В столице упал строительный кран
19 февраля 2021, 12:52
Полицейские задержали киевлянина, причастного к поджогу авто экс-главы Коцюбинского
16 февраля 2021, 15:39
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Все публикации »
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram