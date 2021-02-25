Моторное масло Wolf – эффективное решение для вашего авто

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Это масло давно проверено и является эталоном качества, надежности и стабильности

Это масло давно проверено и является эталоном качества, надежности и стабильности

Своевременная замена моторного масла с применением качественных расходных материалов является гарантом безопасности и надежности в эксплуатации авто. Нередко современные мастера предлагают своим клиентам такого производителя, как Wolf.

Один из ключевых моментов – это доступная стоимость. Выбирая масло Wolf, большинство клиентов могут существенно сэкономить, гарантируя при этом отличные эксплуатационные характеристики. К тому же отличная цена дополняется следующими преимуществами:

идеально отводит сажу и нагар;

удаляет металлическую стружку при ее наличии;

гарантируется отличное охлаждение деталей за счет постоянной циркуляции;

надежно защищает элементы от преждевременного износа;

препятствует образованию коррозийных очагов.

При подборе необходимо учитывать допуск, вязкость и основу смазочного материала. Дополнительную помощь в выборе и покупке дадут представители магазина "Oiler".

Тип масла

В зависимости от применяемой основы на сегодняшний день производитель предлагает три вида масла:

Минеральное . Изготавливается путем использования продуктов после переработки нефти. Синтетические вещества не добавляются. Синтетическое. Такое масло создано после тщательного химического синтеза. Гарантируются высокие эксплуатационные характеристики. Полусинтетическое . В основе применяется две смеси – минерального и синтетического масла.

Нередко кроме замены масла может потребоваться балансировка и регулировка колес. В таком случае помощь предоставит шиномонтаж Троещина, где работают профессионалы своего дела с использованием современных инструментов и оборудования.

"Oiler" – универсальный подход к обслуживанию авто

Компания "Oiler" не только продает запчасти и расходные материалы для автомобилей, но и предоставляет услуги по их диагностике и обслуживанию. На сайте клиенты могут приобрести практически любой товар на выбор, проанализировать ассортимент и установить ряд фильтров для подбора. Дополнительную помощь в выборе предоставят консультанты магазина.

Обслуживание осуществляется только после тщательной диагностики всех автомобильных систем. В работе традиционно применяются качественные запчасти, а мастера досконально знают регламент обслуживания и порядок ремонтов, учитывая при этом условия эксплуатации автомобиля.