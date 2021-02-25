Моторне мастило Wolf – ефективне рішення для вашого авто
Своєчасна заміна моторного мастила із застосуванням якісних витратних матеріалів є гарантом безпеки і надійності в експлуатації авто. Нерідко сучасні майстри пропонують своїм клієнтам такого виробника, як Wolf.
Один з ключових моментів – це доступна вартість. Вибираючи мастило Wolf, більшість клієнтів можуть істотно заощадити, гарантуючи при цьому відмінні експлуатаційні характеристики. До того ж відмінна ціна доповнюється наступними перевагами:
- ідеально відводить сажу та нагар;
- видаляє металеву стружку при її наявності;
- гарантується відмінне охолодження деталей шляхом постійної циркуляції;
- надійно захищає елементи від передчасного зносу;
- перешкоджає утворенню корозійних вогнищ.
При підборі необхідно враховувати допуск, в'язкість і основу мастильного матеріалу. Додаткову допомогу у виборі та купівлі нададуть представники магазину "Oiler".
Тип мастила
В залежності від застосовуваної основи на сьогодні виробник пропонує три види мастила:
- Мінеральне. Виготовляється шляхом використання продуктів після переробки нафти. Синтетичні речовини не додаються.
- Синтетичне. Таке мастило створено після ретельного хімічного синтезу. Гарантуються високі експлуатаційні характеристики.
- Напівсинтетичне. В основі застосовується дві суміші мінерального та синтетичного мастила.
Нерідко крім заміни мастила може знадобитися балансування та регулювання коліс. В такому випадку допомогу надасть шиномонтаж Троєщина, де працюють професіонали своєї справи з використанням сучасних інструментів і обладнання.
"Oiler" – універсальний підхід до обслуговування авто
Компанія "Oiler" не лише продає запчастини та витратні матеріали для автомобілів, але і надає послуги з їх діагностики і обслуговування. На сайті клієнти можуть придбати практично будь-який товар на вибір, проаналізувати асортимент та встановити ряд фільтрів для підбору. Додаткову допомогу у виборі нададуть консультанти магазину.
Обслуговування здійснюється тільки після ретельної діагностики всіх автомобільних систем. В роботі традиційно застосовуються якісні запчастини, а майстри досконало знають регламент обслуговування і порядок ремонтів, враховуючи при цьому умови експлуатації автомобіля.