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25 лютого 2021, 15:00 22
Прес-реліз

Моторне мастило Wolf – ефективне рішення для вашого авто

25 лютого 2021, 15:00 22
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Це мастило давно перевірено і є еталоном якості, надійності та стабільності
Це мастило давно перевірено і є еталоном якості, надійності та стабільності
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на русском языке

Своєчасна заміна моторного мастила із застосуванням якісних витратних матеріалів є гарантом безпеки і надійності в експлуатації авто. Нерідко сучасні майстри пропонують своїм клієнтам такого виробника, як Wolf.

Один з ключових моментів – це доступна вартість. Вибираючи мастило Wolf, більшість клієнтів можуть істотно заощадити, гарантуючи при цьому відмінні експлуатаційні характеристики. До того ж відмінна ціна доповнюється наступними перевагами:

  • ідеально відводить сажу та нагар;
  • видаляє металеву стружку при її наявності;
  • гарантується відмінне охолодження деталей шляхом постійної циркуляції;
  • надійно захищає елементи від передчасного зносу;
  • перешкоджає утворенню корозійних вогнищ.

При підборі необхідно враховувати допуск, в'язкість і основу мастильного матеріалу. Додаткову допомогу у виборі та купівлі нададуть представники магазину "Oiler".

Тип мастила

В залежності від застосовуваної основи на сьогодні виробник пропонує три види мастила:

  1. Мінеральне. Виготовляється шляхом використання продуктів після переробки нафти. Синтетичні речовини не додаються.
  2. Синтетичне. Таке мастило створено після ретельного хімічного синтезу. Гарантуються високі експлуатаційні характеристики.
  3. Напівсинтетичне. В основі застосовується дві суміші мінерального та синтетичного мастила.

Нерідко крім заміни мастила може знадобитися балансування та регулювання коліс. В такому випадку допомогу надасть шиномонтаж Троєщина, де працюють професіонали своєї справи з використанням сучасних інструментів і обладнання.

"Oiler" – універсальний підхід до обслуговування авто

Компанія "Oiler" не лише продає запчастини та витратні матеріали для автомобілів, але і надає послуги з їх діагностики і обслуговування. На сайті клієнти можуть придбати практично будь-який товар на вибір, проаналізувати асортимент та встановити ряд фільтрів для підбору. Додаткову допомогу у виборі нададуть консультанти магазину.

Обслуговування здійснюється тільки після ретельної діагностики всіх автомобільних систем. В роботі традиційно застосовуються якісні запчастини, а майстри досконало знають регламент обслуговування і порядок ремонтів, враховуючи при цьому умови експлуатації автомобіля.

авто послуги ремонт запчастини моторне масло

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