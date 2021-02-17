Украли 4,5 миллиона: полиция задержала сотрудников "Укрзализныци"
Правоохранители разоблачили сотрудников одного из структурных подразделений Юго-Западной АО "Укрзализныця", которые украли более 4,5 миллиона гривен государственных средств на ремонте вокзала. По данному факту открыто уголовное производство.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.
Установлено, что злоумышленники по отработанной схеме разворовывали государственные средства, которые выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.
Чтобы присвоить средства они оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали своими силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы. Сумма нанесенного ущерба составляет более 4,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели 7 обысков на территории города Киева, Киевской и Черниговской областей. По месту работы и жительства фигурантов изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.
Напомним, в Николаеве чиновники "Укрзализныци" организовали схему фиктивного ремонта двигателей.