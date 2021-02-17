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17 лютого 2021, 13:29 40

Вкрали 4,5 мільйона: поліція затримала службовців "Укрзалізниці"

17 лютого 2021, 13:29 40
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили службових осіб одного зі структурних підрозділів Південно-Західної АТ "Укрзалізниця", які вкрали понад 4,5 мільйона гривень держаних коштів на ремонті вокзалу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що зловмисники за відпрацьованою схемою розкрадали державні кошти, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

Аби привласнити кошти вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи. Сума завданих збитків складає понад 4,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 7 обшуків на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. За місцем роботи та проживання фігурантів вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

Нагадаємо, у Миколаєві чиновники "Укрзалізниці" організували схему фіктивного ремонту двигунів.

Укрзализныця Схеми вокзал бюджет корупція ремонт

 
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