В Украине из-за непогоды до сих пор ограничено движение на дорогах и обесточены населенные пункты

Ограничено движение грузовиков в Киевской и Закарпатской областях

Ограничено движение грузовиков в Киевской и Закарпатской областях

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро 11 февраля в Украине через мокрый снег, дождь и порывы ветра остаются обесточенными 12 населенных пунктов в двух областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 11 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 12 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Киевская - 10 и Черновицкая - 2", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 07:00 11 февраля продолжают действовать ограничения движения на въезд в г. Киева на автодорогах (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь).

С 06:15 введено ограничение движения тяжеловесного автотранспорта на автомобильной дороге (М-06 Киев-Чоп) в Закарпатской области.

На подъездах к столице продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

Напомним, в Киеве из-за снегопада закрывают детские сады и школы. Также во Львов не будут пропускать фуры из-за непогоды, исключением станут те фуры, которые заезжают для нужд города.