12:26  19 января
На Закарпатье митингующие требуют отставки руководства области
11:24  19 января
Пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч: правоохранители задержали мошенника
08:11  19 января
На Донбассе не зафиксировано нарушений: с начала суток наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
19 января 2021, 12:54 210

Главное управление юстиции переведут из Одессы в Николаев - глава ОГА Ким

19 января 2021, 12:54 210
Читайте також українською мовою
Управление юстиции обслуживает три региона - Николаев, Одесса и Херсон
Управление юстиции обслуживает три региона - Николаев, Одесса и Херсон
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что в Николаев возвращается Главное управление юстиции.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook главы ОГА.

Договариваемся о размещении управления юстиции, которое возвращается в Николаев. Это Одесса-Николаев-Херсон. У них есть потребность в 400 метрах квадратных, 20 кабинетов, 50 людей, это дополнительные поступления в николаевский бюджет", - заявил в видеообращении Виталий Ким.

По его словам, уже рассматривается несколько вариантов размещения управления.

Напомним, ранее в горсовете Николаева депутат от ОПЗЖ вляпался в языковой скандал.

Николаевская ОГА бюджет ОГА регионы Помещение
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Все публикации »
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Все блоги »