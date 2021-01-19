Главное управление юстиции переведут из Одессы в Николаев - глава ОГА Ким
Управление юстиции обслуживает три региона - Николаев, Одесса и Херсон
Управление юстиции обслуживает три региона - Николаев, Одесса и Херсон
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что в Николаев возвращается Главное управление юстиции.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook главы ОГА.
Договариваемся о размещении управления юстиции, которое возвращается в Николаев. Это Одесса-Николаев-Херсон. У них есть потребность в 400 метрах квадратных, 20 кабинетов, 50 людей, это дополнительные поступления в николаевский бюджет", - заявил в видеообращении Виталий Ким.
По его словам, уже рассматривается несколько вариантов размещения управления.
Напомним, ранее в горсовете Николаева депутат от ОПЗЖ вляпался в языковой скандал.
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