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Зарплаты женщин меньше, чем зарплаты мужчин на 25% - Шмыгаль
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25 ноября 2020, 11:59 28

Зарплаты женщин меньше, чем зарплаты мужчин на 25% - Шмыгаль

25 ноября 2020, 11:59 28
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В Украине сохраняется высокий уровень дискриминационного отношения работодателей к работникам-женщинам
В Украине сохраняется высокий уровень дискриминационного отношения работодателей к работникам-женщинам
Фото: kmu.gov.ua
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в стране до сих пор есть проблема, связанная с дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей, а это приводит к тому, что разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами составляет до 25%.

Как передает RegioNews, об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что равенство прав и обязанностей женщин и мужчин юридически равны, но равенство возможностей - все еще требует серьезной работы.

К сожалению, в нашем обществе все еще есть дискриминационное отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, возраста, внешности и даже характера", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, 21 ноября, Шмыгаль подтвердил, что власть готовится к введение локдауна если карантин выходного дня не сработает.

Кабмин зарплаты финансы работа Денис Шмыгаль женщины
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