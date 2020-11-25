Зарплаты женщин меньше, чем зарплаты мужчин на 25% - Шмыгаль

В Украине сохраняется высокий уровень дискриминационного отношения работодателей к работникам-женщинам

В Украине сохраняется высокий уровень дискриминационного отношения работодателей к работникам-женщинам

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в стране до сих пор есть проблема, связанная с дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей, а это приводит к тому, что разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами составляет до 25%.

Как передает RegioNews, об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что равенство прав и обязанностей женщин и мужчин юридически равны, но равенство возможностей - все еще требует серьезной работы.

К сожалению, в нашем обществе все еще есть дискриминационное отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, возраста, внешности и даже характера", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, 21 ноября, Шмыгаль подтвердил, что власть готовится к введение локдауна если карантин выходного дня не сработает.