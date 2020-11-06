Рада приняла закон об обязательном ношении масок в общественных местах

Штраф будет составлять от 170 до 255 гривен

Штраф будет составлять от 170 до 255 гривен

Фото: из открытых источников

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3891 о введении штрафа за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.

Соответствующее решение поддержали 262 нардепов, передает RegioNews. Теперь размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен). Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно при помощи безналичных платежных устройств. За что наступает эта ответственность - это пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот", - рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Напомним, Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок, глава Минздрава попросил депутатов принять соответствующий закон.

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