Рада приняла закон об обязательном ношении масок в общественных местах
Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3891 о введении штрафа за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.
Соответствующее решение поддержали 262 нардепов, передает RegioNews.
Теперь размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
Штраф может взиматься на месте совершения административного правонарушения исключительно при помощи безналичных платежных устройств.
За что наступает эта ответственность - это пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот", - рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Напомним, Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок, глава Минздрава попросил депутатов принять соответствующий закон.