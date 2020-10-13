Карантин в Украине могут продлить до 31 декабря - рекомендация Минздрава

Также до 30 октября хотят отправить на каникулы школьников

Также до 30 октября хотят отправить на каникулы школьников

Фото: из открытых источников

На заседании Кабмина во вторник, 13 октября, Министерство здравоохранения будет рекомендовать продление карантина в стране до 31 декабря 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием", - сказал он.

Также по словам Ляшко, высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки и тех, кто приехал из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Помимо этого предложат ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.

Напомним, президент Владимир Зеленский поддерживает предложения раньше начать осенние каникулы в школах и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий в публичных местах.