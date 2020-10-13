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13 жовтня 2020, 08:44 2

Карантин в Україні можуть продовжити до 31 грудня - рекомендація МОЗ

13 жовтня 2020, 08:44 2
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Також до 30 жовтня хочуть відправити на канікули школярів
Також до 30 жовтня хочуть відправити на канікули школярів
Фото: з відкритих джерел
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На засіданні Кабміну у вівторок, 13 жовтня, Міністерство охорони здоров'я буде рекомендувати продовження карантину у країні до 31 грудня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Що ми можемо вважати вже майже вирішеним: щойно була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти, 641 постановою встановлено карантин і запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 до 30 жовтня. Після 30 жовтня будуть далі дивитися, що робити зі шкільною освітою", - сказав він.

Також за словами Ляшка, вищим навчальним закладам буде запропоновано перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, крім сиріт, а також позбавлених батьківського піклування та тих, хто приїхав з окупованих територій Донбасу і Криму.

Крім цього, запропонують обмежити діяльність закладів громадського харчування до 22 години.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтримує пропозиції раніше розпочати осінні канікули у школах та посилити нагляд за дотриманням карантинних заходів у публічних місцях.

коронавірус Кабмін карантин МОЗ Віктор Ляшко
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