Полиция открыла за сутки четыре дела за нарушение избирательного процесса

Больше всего сообщений за нарушение избирательного законодательства зафиксировано в Донецкой области

Больше всего сообщений за нарушение избирательного законодательства зафиксировано в Донецкой области

Фото: из открытых источников

Правоохранители за прошедшие сутки открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса на местных выборах, еще за прошедшие сутки в полицию поступило 47 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В течение суток в ЕРДР внесены сведения о четырех уголовных преступлениях", - говорится в сообщении.

Больше всего сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства зафиксировано: в Донецкой области - 14, по 5 - в Одесской и Сумской, по 4 - в Закарпатской и Черниговской, в Киевской - 3, по 2 - в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, в целом с 5 сентября территориальные органы полиции зарегистрировали уже 381 сообщение, связанное с избирательным процессом. В ЕРДР внесены сведения о 39 уголовных правонарушениях: 21 связано с нарушением избирательного законодательства, 18 связаны с избирательным процессом.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранителей будут учить реагировать на нарушения во время выборов.