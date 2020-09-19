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19 сентября 2020, 16:18 11

Полиция открыла за сутки четыре дела за нарушение избирательного процесса

19 сентября 2020, 16:18 11
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Больше всего сообщений за нарушение избирательного законодательства зафиксировано в Донецкой области
Больше всего сообщений за нарушение избирательного законодательства зафиксировано в Донецкой области
Фото: из открытых источников
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Правоохранители за прошедшие сутки открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса на местных выборах, еще за прошедшие сутки в полицию поступило 47 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В течение суток в ЕРДР внесены сведения о четырех уголовных преступлениях", - говорится в сообщении.

Больше всего сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства зафиксировано: в Донецкой области - 14, по 5 - в Одесской и Сумской, по 4 - в Закарпатской и Черниговской, в Киевской - 3, по 2 - в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, в целом с 5 сентября территориальные органы полиции зарегистрировали уже 381 сообщение, связанное с избирательным процессом. В ЕРДР внесены сведения о 39 уголовных правонарушениях: 21 связано с нарушением избирательного законодательства, 18 связаны с избирательным процессом.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранителей будут учить реагировать на нарушения во время выборов.

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