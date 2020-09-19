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19 вересня 2020, 16:18 11

Поліція відкрила за добу чотири справи за порушення виборчого процесу

19 вересня 2020, 16:18 11
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Найбільше повідомлень щодо порушеннями виборчого законодавства зафіксовано у Донецькій області
Найбільше повідомлень щодо порушеннями виборчого законодавства зафіксовано у Донецькій області
Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці за минулу добу відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу на місцевих виборах, ще упродовж минулої доби до поліції надійшло 47 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо чотирьох кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Найбільше повідомлень пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства зафіксовано: у Донецькій області - 14, по 5 - в Одеській і Сумській, по 4 - у Закарпатській і Чернігівській, у Київській - 3, по 2 - у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Крім того, загалом з 5 вересня територіальні органи поліції зареєстрували вже 381 повідомлення, пов’язане із виборчим процесом. До ЄРДР за цей період внесено відомості щодо 39 кримінальних правопорушень: 21 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 - пов’язані з виборчим процессом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронців будуть вчити реагувати на порушення під час виборів.

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