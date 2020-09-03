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03 сентября 2020, 12:24 6

Парламент изменил календарный план проведения четвертой сессии Рады

03 сентября 2020, 12:24 6
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"За" проголосовали 256 нардепов
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №4026 о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии IX созыва Рады.

Соответствующее решение поддержали на заседании ВР в четверг, передает RegioNews.

Согласно изменениям предусматривается:

  • 28 сентября - заседание Согласительного совета;
  • 29 сентября - пленарные заседания,
  • 30 сентября - пленарное заседание. Работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях;
  • 1 октября - пленарные заседания;
  • 2 октября - час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий;
  • неделя с 19 по 23 октября - работа с избирателями.

Ранее сообщалось, что Разумков заявил, что Верховная Рада внесет изменения в свой календарный план из-за грядущих местных выборов.

ВР план заседание работа
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