Парламент изменил календарный план проведения четвертой сессии Рады
"За" проголосовали 256 нардепов
"За" проголосовали 256 нардепов
Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №4026 о внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии IX созыва Рады.
Соответствующее решение поддержали на заседании ВР в четверг, передает RegioNews.
Согласно изменениям предусматривается:
- 28 сентября - заседание Согласительного совета;
- 29 сентября - пленарные заседания,
- 30 сентября - пленарное заседание. Работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях;
- 1 октября - пленарные заседания;
- 2 октября - час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий;
- неделя с 19 по 23 октября - работа с избирателями.
Ранее сообщалось, что Разумков заявил, что Верховная Рада внесет изменения в свой календарный план из-за грядущих местных выборов.
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