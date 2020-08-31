В Украине планируют восстановить производство отечественных вакцин – Степанов

Для этого необходимо несколько лет

Для этого необходимо несколько лет

Фото: из открытых источников

В Украине обсуждают восстановление отечественного производства вакцин. В стране есть соответствующий научный потенциал.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

По словам министра, еще в 1990-х годах в стране было "разрушено" соответствующее производство. Вопрос о возобновлении производства не раз обсуждался с президентом.

Мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали возобновлять производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы каждый год используем", - сказал Степанов.

По мнению министра, в Украине есть соответствующий научный потенциал, но сам процесс возобновления производства не является быстрым.

"Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы мы имели свою вакцину, которая разработана нашими учеными. В то же время я провел уже несколько встреч с нашими предпринимателями, которые имеют соответствующие линии", - заявил Степанов.

Он отметил, что предприятия "Фармак", "Ликхим", которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, могут производить или украинскую вакцину, если она появится, или другую.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о готовности украинской медицины ко второй волне коронавирусной инфекции.