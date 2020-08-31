09:44  31 серпня
В Україні за добу виявили 2141 новий випадок COVID-19
09:11  31 серпня
Ляшко: місцеві вибори в "червоній зоні" не скасують
08:19  31 серпня
На Донбасі бойовики двічі обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2020, 09:29 6

В Україні планують відновити виробництво вітчизняних вакцин – Степанов

31 серпня 2020, 09:29 6
Читайте также на русском языке
Для цього необхідно декілька років
Для цього необхідно декілька років
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні обговорюють відновлення вітчизняного виробництва вакцин. У країні є відповідний науковий потенціал.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За словами міністра, ще в 1990-х роках в країні було "зруйновано" відповідне виробництво. Питання про відновлення виробництва не раз обговорювалося з президентом.

Ми неодноразово говорили з президентом країни, щоб ми почали відновлювати виробництво вакцини. Це стосується грипу, це стосується інших вакцин, які ми кожен рік використовуємо", - сказав Степанов.

На думку міністра, в Україні є відповідний науковий потенціал, але сам процес поновлення виробництва не є швидким.

"У нас є хороша школа. Звичайно, це процес не дуже швидкий. Це кілька років потрібно для того, щоб ми мали свою вакцину, яка розроблена нашими вченими. В той же час я вже провів кілька зустрічей з нашими підприємцями, які мають відповідні лінії", - заявив Степанов.

Він зазначив, що підприємства "Фармак", "Лікхім", які мають відповідні сертифіковані лінії з виробництва вакцини, можуть виробляти чи українську вакцину, якщо вона з'явиться, або іншу.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про готовність української медицини до другої хвилі коронавірусної інфекції.

коронавірус вакцина карантин МОЗ Максим Степанов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Херсонщині
Битва за Чернівці: стартовий приквел з багатьма невідомими
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »