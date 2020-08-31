В Україні планують відновити виробництво вітчизняних вакцин – Степанов

Для цього необхідно декілька років

Для цього необхідно декілька років

Фото: з відкритих джерел

В Україні обговорюють відновлення вітчизняного виробництва вакцин. У країні є відповідний науковий потенціал.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За словами міністра, ще в 1990-х роках в країні було "зруйновано" відповідне виробництво. Питання про відновлення виробництва не раз обговорювалося з президентом.

Ми неодноразово говорили з президентом країни, щоб ми почали відновлювати виробництво вакцини. Це стосується грипу, це стосується інших вакцин, які ми кожен рік використовуємо", - сказав Степанов.

На думку міністра, в Україні є відповідний науковий потенціал, але сам процес поновлення виробництва не є швидким.

"У нас є хороша школа. Звичайно, це процес не дуже швидкий. Це кілька років потрібно для того, щоб ми мали свою вакцину, яка розроблена нашими вченими. В той же час я вже провів кілька зустрічей з нашими підприємцями, які мають відповідні лінії", - заявив Степанов.

Він зазначив, що підприємства "Фармак", "Лікхім", які мають відповідні сертифіковані лінії з виробництва вакцини, можуть виробляти чи українську вакцину, якщо вона з'явиться, або іншу.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розповів про готовність української медицини до другої хвилі коронавірусної інфекції.