Украина решила приостановить безвиз с Беларусью: новые правила поездок

Данное решение должно улучшить защиту украинцев, считают пограничники

Данное решение должно улучшить защиту украинцев, считают пограничники

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Начиная с 1 сентября 2020 года гражданам Украины для поездок в Беларусь потребуются заграничные паспорта. Это обусловлено вступлением в силу постановления правительства Украины о приостановке действия соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Новый порядок выезда заработает с сентября. По данным пограничников, это должно улучшить защиту граждан Украины. При потере за рубежом внутреннего паспорта идентификация граждан является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

Также пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля, потому что информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

В ГПСУ считают, что также существенно улучшится предотвращение случаев использования подделок паспорта гражданина Украины. Так, за семь месяцев 2020 года пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1300 недействительных.

Граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники будут беспрепятственно пропускать и по внутренним паспортам", - уточнили в ГПСУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, въезжающих в Украину с туристической целью.