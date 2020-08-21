Україна вирішила призупинити безвіз з Білоруссю: нові правила поїздок

Дане рішення повинно поліпшити захист українців, вважають прикордонники

Дане рішення повинно поліпшити захист українців, вважають прикордонники

Фото: з відкритих джерел

Починаючи з 1 вересня 2020 року громадянам України для поїздок в Білорусь будуть потрібні закордонні паспорти. Це обумовлено вступом в силу постанови уряду України про зупинення дії угоди між Україною та Білоруссю про безвізові поїздки громадян.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу.

Новий порядок виїзду запрацює з вересня. За даними прикордонників, це має поліпшити захист громадян України. При втраті за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян є тривалою і складною на відміну від оперативних процедур документування подорожуючих в разі втрати закордонних паспортів.

Також прикордонники прогнозують суттєве зменшення часу проходження прикордонного контролю, тому що інформація з закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами.

У ДПСУ вважають, що також суттєво покращиться запобігання випадків використання підробок паспорта громадянина України. Так, за сім місяців 2020 року прикордонники виявили понад 300 підроблених паспортних документів, більше двох десятків чужих і понад 1300 недійсних.

Громадян України, які після 1 вересня 2020 року будуть перебувати на території Білорусі без закордонних паспортів, при поверненні в Україну прикордонники будуть безперешкодно пропускати і за внутрішніми паспортами", - уточнили в ДПСУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, що в'їжджають в Україну з туристичною метою.