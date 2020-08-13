Власти Киева определилась с судьбой разрушенного взрывом дома на Позняках

Дом планируют укрепить металлическими конструкциями перед началом демонтажа

Дом планируют укрепить металлическими конструкциями перед началом демонтажа

Фото: ГСЧС

В Киеве дом на улице Крушельницкой, 1/5, который 21 июня пострадал от взрыва газа, будут сносить.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, передает RegioNews.

По его словам, для этого сначала проведут работы по укреплению здания для его безопасного демонтажа, это также даст возможность жителям дома забрать свои вещи.

Специалисты Научно-исследовательского проектного института строительного производства разрабатывают проект для укрепления пострадавшего здания на улице Крушельницкой, 1/5. Перед тем, как разобрать дом, его нужно укрепить. Параллельно с работой над проектом демонтажа идет процесс создания крепления для пострадавшего здания", - рассказал Роман Ткачук.

Он добавил, что за состоянием поврежденного здания постоянно следят сотрудники строительной лаборатории. Конкретных дат начала работ по укреплению здания и его демонтажа чиновники не называют, поскольку проект еще не утвержден.

Чиновник отметил, что пострадавшим жильцам дома выдали 21 сертификат на квартиры, еще 19 семей их ждут. Всего пострадало 40 квартир. Две семьи из пострадавшего дома уже оформили право собственности на новое жилье.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей. Погибло 5 человек.