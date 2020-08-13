Влада Києва визначилася із долею зруйнованого вибухом будинку на Позняках

Будинок планують зміцнити металевими конструкціями перед початком демонтажу

Будинок планують зміцнити металевими конструкціями перед початком демонтажу

Фото: ДСНС

У Києві будинок на вулиці Крушельницької, 1/5, який 21 червня постраждав від вибуху газу, будуть зносити.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, передає RegioNews.

За його словами, для цього спочатку проведуть роботи із зміцнення будівлі для її безпечного демонтажу, це також дасть можливість мешканцям будинку забрати свої речі.

Фахівці Науково-дослідного проектного інституту будівельного виробництва розробляють проект для зміцнення постраждалої будівлі на вулиці Крушельницької, 1/5. Перед тим, як розібрати будинок, його потрібно зміцнити. Паралельно з роботою над проектом демонтажу йде процес створення кріплення для постраждалої будівлі”, - розповів Роман Ткачук.

Він додав, що за станом пошкодженої будівлі постійно стежать співробітники будівельної лабораторії. Конкретних дат початку робіт зі зміцнення будинку і його демонтажу чиновники не називають, оскільки проект ще не затверджений.

Чиновник зазначив, що постраждалим мешканцям будинку видали 21 сертифікат на квартири, ще 19 сімей їх чекають . Всього постраждало 40 квартир. Дві сім'ї з постраждалого будинку вже оформили право власності на нове житло.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів. Загинуло 5 осіб.